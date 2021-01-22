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Скончалась актриса из сериала «Остаться в живых»
Фото: Izolita / public domain

Скончалась актриса из сериала «Остаться в живых»

Анастасия Колоскова

Кино

Американская актриса Мира Фурлан, известная своими ролями в сериалах «Вавилон-5» и «Остаться в живых» скончалась на 66-м году жизни.

Автор сериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински посвятил этому событию пост в своем Twitter.

— Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней. Но, как и во всем, со временем мы поравняемся с ней, и я думаю, у нее будет множество историй, которыми она поделится с нами, и множество новых ролей, которыми она поделится со вселенной, — написал кинематографист.

Он уточнил, что Фурлан давно имела серьезные проблемы со здоровьем, однако не назвал причину смерти актрисы.

Мира Фурлан переехала из Югославии в США в 1991 году. Зрители запомнили ее по ролям Деленн в фантастическом сериале «Вавилон-5» и ученого Даниэль Руссо в многосерийном фильме «Остаться в живых».

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