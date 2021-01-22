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«Она объявила, что ждать меня не будет»: Сюткин рассказал, почему распался его первый брак
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Она объявила, что ждать меня не будет»: Сюткин рассказал, почему распался его первый брак

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец Валерий Сюткин стал героем очередного выпуска телепрограммы «Судьба человека». Музыкант рассказал, почему распался его первый брак.

Он пояснил, что решился на брак с нравившейся ему девушкой в ту пору, когда выступал в составе группы «Телефон». В определенный момент он ушел с высокооплачиваемой работы проводника поезда зарубежного сообщения, чтобы посвятить всего себя любимому делу.

— Стал в разы меньше получать. Она объявила, что ждать меня из трехмесячных туров не будет, и ушла. Все по-честному. Никаких проблем нет. Я был «женат» на рок-н-ролле, — рассказал 62-летний певец.

По его словам, последующие пассии принимали такое увлечение Сюткина музыкой до «некоторых пор».

В первом браке у певца появилась дочь Елена.

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