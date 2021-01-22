«Она объявила, что ждать меня не будет»: Сюткин рассказал, почему распался его первый брак

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Певец Валерий Сюткин стал героем очередного выпуска телепрограммы «Судьба человека». Музыкант рассказал, почему распался его первый брак.

Он пояснил, что решился на брак с нравившейся ему девушкой в ту пору, когда выступал в составе группы «Телефон». В определенный момент он ушел с высокооплачиваемой работы проводника поезда зарубежного сообщения, чтобы посвятить всего себя любимому делу.

— Стал в разы меньше получать. Она объявила, что ждать меня из трехмесячных туров не будет, и ушла. Все по-честному. Никаких проблем нет. Я был «женат» на рок-н-ролле, — рассказал 62-летний певец.

По его словам, последующие пассии принимали такое увлечение Сюткина музыкой до «некоторых пор».

В первом браке у певца появилась дочь Елена.

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