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Песков прокомментировал поручение Байдена о расследованиях против России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Песков прокомментировал поручение Байдена о расследованиях против России

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Расследования против России проводились и раньше, но ничего не подтверждали. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление нового американского лидера Джо Байдена.

Ранее он поручил спецслужбам провести оценку вмешательства в выборы в США, масштабной хакерской атаки и данных об атаках на американских военных в Афганистане.

Песков в свою очередь отметил, что Кремль не комментирует поручения президента другой страны, но выразил мнение, что все подобные расследования против России оказываются тщетными.

— Мы с вами помним, что многочисленные расследования относительно российского вмешательства были проведены, были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Также Песков уточнил, что американские спецслужбы уже признавали фейком так называемый сюжет по Афганистану.

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