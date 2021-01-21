«Захват власти во всем мире»: политолог рассказал о политике репрессий Байдена

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Стратегия, избранная президентом США Джо Байденом в вопросе мировой политики, — захват власти транснациональными корпорациями на международном уровне. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Байден последовательно отменяет указы своего предшественника Дональда Трампа: он вернулся в ВОЗ, Пражское соглашение по климату, остановил строительство стены на границе с Мексикой, отозвал запрет на въезд в страну гражданам мусульманских стран, остановил строительство трубопровода на границе Канады и США. Может показаться, что Байден пытается стереть Трампа из истории государства, но на самом деле, по мнению Маркова, идея у него ровно противоположная:

— Он не стирает экс-президента из истории, а хочет оставить его в ней как пугало, исчадие ада, что-то настолько плохое, что должно всегда помниться и пугать. Соответственно, политика Байдена — делать все наоборот, принимая обратные решения по всем ключевым вопросам за редкими исключениями. Например, стратегия по Китаю остается неизменной, так же, как и неприятие «Северного потока — 2». Тем не менее основной массив идей претерпит серьезные изменения, изоляционизм США исчезает.

Марков объяснил, что политика Трампа была нацелена на минимизацию роли США в глобальных процессах и максимальную концентрацию на экономическом росте, повышении уровня благосостояния населения. Байдена это волнует мало:

— Его политика направлена на максимально высокую роль страны во всех глобальных процессах, международных организациях. На захват власти во всем мире транснациональными корпорациями, президентом которых он и является.

Некоторые решения Байдена являются довольно спорными, например, отмена запрета на въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. Оно обязательно вызовет возмущение в обществе, только вот прислушиваться к нему никто не станет:

— Байден правит в рамках не демократии, а диктатуры. Любая критика будет подавлена методом политических репрессий. Конечно, концлагеря строиться уже не будут — времена не те, но в современном мире существуют не менее действенные способы ограничить нежелательного человека.

Марков уточнил, что речь идет о вычеркивании из общественной жизни: исключении из общественных структур, адвокатских контор, ассоциаций политологов и прочего. По его словам, людей будут исключать из социальных сетей, а в перспективе и запрещать иметь счета в банках.

При этом, отметил Марков, это вряд ли приведет к массовым протестам и волнениям, так как история показывает: революции устраивают не угнетенные, а освобожденные, не бедные, а богатые, и только при либерализации диктатуры, а не при ее ужесточении.

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