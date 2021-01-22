В Белоруссии прокомментировали возможность выхода из ДОН

Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Минск примет решение по своему участию в Договоре по открытому небу после официального уведомления от Москвы о выходе из соглашения. Об этом начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны ― помощник главы ведомства по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов заявил в пятницу, 22 января.

— Вопрос выхода Республики Беларусь из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения уведомления о выходе РФ из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур, — цитирует РИА Новости Воинова.

Он уточнил, что на сегодняшний день Белоруссию не информировали о выходе России из соглашения.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что власти республики будут анализировать ситуацию с ДОН, опираясь в том числе на позицию РФ.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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