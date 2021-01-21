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В МИД РФ назвали ответственных за развал Договора по открытому небу
Фото: МИД РФ

В МИД РФ назвали ответственных за развал Договора по открытому небу

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Вся ответственность за развал Договора по открытому небу (ДОН) лежит на Соединенных Штатах Америки и их союзниках. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 21 января.

— Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на США и их союзниках. Именно выход США из договора кардинально изменил конфигурацию, которая была заложена при формировании договора, — сказала представитель российского дипведомства.

Она пояснила, что после выхода Америки из ДОН был нарушен баланс интересов государств-участниц, передает РИА Новости.

Мария Захарова отметила, что участие США в договоре было важнейшим условием его ратификации российским парламентом в 2001 году. Россия сделала все, чтобы «спасти соглашение», добавила дипломат.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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Договор по открытому небуМИД РоссииСША
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