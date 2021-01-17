МИД: Выход России из ДОН не является демонстрацией для администрации Байдена

Фото: facebook.com / МИД России

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) не является демонстрационным для администрации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом в воскресенье, 17 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу — это некая демонстрация для будущей администрации. Это не то что несерьезный анализ, он просто неправильный, — рассказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Также Захарова пояснила, что выход России из ДОН стал ответом действия администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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