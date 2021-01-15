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НАТО оценила выход России из Договора по открытому небу
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

НАТО оценила выход России из Договора по открытому небу

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Страны НАТО после решения России относительно Договора по открытому небу (ДОН) продолжат диалог с Российской Федерацией по контролю над вооружениями. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет.

По его словам, все союзники по НАТО остаются привержены эффективному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Консультации по данным вопросам будут продолжены, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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Договор по открытому небуРоссияНАТО
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