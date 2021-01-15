НАТО оценила выход России из Договора по открытому небу

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Страны НАТО после решения России относительно Договора по открытому небу (ДОН) продолжат диалог с Российской Федерацией по контролю над вооружениями. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет.

По его словам, все союзники по НАТО остаются привержены эффективному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Консультации по данным вопросам будут продолжены, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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