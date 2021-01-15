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Косачев оценил последствия выхода России из Договора по открытому небу
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Косачев оценил последствия выхода России из Договора по открытому небу

Кирилл Николаев

Внешняя политика

После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) ничего радикально не изменится. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, средства космической разведки позволят контролировать ситуацию после выхода России из ДОН. Они могут получать большой объем информации.

Косачев отметил, что после выхода из договора США, а затем и России он утрачивает смысл. В результате был сделан шаг назад от тех договоренностей, которые вырабатывались странами по выходу из холодной войны, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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Договор по открытому небуРоссияСША
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