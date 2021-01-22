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Еще девять объектов культуры введут в эксплуатацию в Москве до конца 2021 года
царицыно

Еще девять объектов культуры введут в эксплуатацию в Москве до конца 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Еще девять объектов культуры планируется ввести в эксплуатацию в столице до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

В ведомстве уточнили, что в этом году завершат реконструкцию моста через улицу Большая Грузинская, который соединяет «старую» и «новую» территории Московского зоопарка. Так, специалисты построят павильон «Ластоногие» и новый вход в зоосад со стороны станции метро «Баррикадная», передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в столице проведут реконструкцию «Оранжерейных прудов», которые находятся на территории музея-заповедника «Царицыно», а также построят внутриплощадочные инженерные коммуникации в природно-ландшафтном музее-заповеднике «Коломенское».

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