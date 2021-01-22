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Путин внес в Госдуму поправки в кодексы о приоритете Конституции РФ
Фото: Пресс-служба Президента РФ

Путин внес в Госдуму поправки в кодексы о приоритете Конституции РФ

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект с поправками в Земельный и Жилищный кодексы. В документе, размещенном на портале правовой информации, говорится о приоритете Конституции РФ на территории государства.

Коррективы предложено внести в статью 4 ЗК и статью 9 ЖК.

— В соответствии с указанными конституционными нормами законопроект уточняет положения, определяющие соотношение правил Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и норм международного права, — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время признается не главенство основного закона страны, а правила международного договора. Согласно вносимым изменениям, эти правила нельзя будет использовать, если они противоречат Конституции РФ.

Напомним, в 2020 году Путин подписал четыре из пяти проектов из пакета инициатив о приоритете действия Конституции на территории страны России. В настоящее время рассматриваются также поправки в Семейный кодекс о приоритете в семейном законодательстве Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.

Читайте также: Госдума приняла уже более 20 законов в развитие поправок к Конституции

Владимир Путин
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