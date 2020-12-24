Госдума приняла уже более 20 законов в развитие поправок к Конституции

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Государственная дума РФ приняла уже 21 закон в развитие принятых поправок к Конституции, еще четыре пока рассматриваются. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в четверг, 24 декабря.

Он отметил, что подготовка и принятие поправок к Конституции, а также принятие законов в их развитие стало одним из главных приоритетов работы палаты.

— Всего в целях реализации поправок в конституцию мы приняли 21 закон, 4 находятся на рассмотрении. Положения Конституции уже начали работать, — цитирует Вячеслава Володина РИА Новости.

По его словам, норма о приоритете национального законодательства над решениями международных организаций стало очень важным решением, которое защитит суверенитет страны и права россиян.

Напомним, что 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно окончательным результатам голосования, за изменения в основном законе страны выступили 77,92 процента избирателей. Против — 21,27 процента.

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