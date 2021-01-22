Врач объяснил, какое якобы полезное молоко может вызвать туберкулез

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о полезных продуктах. По его словам, парное молоко опасно и может вызвать туберкулез. Однако такое молоко часто считается полезным из-за своей натуральности.

— Натуральное живое парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза. Оно содержит эстрогены от молодой коровы, а потом у мальчиков грудь набухает. Или может навредить девочкам. Я не шучу, — заявил врач.

Мясников отметил, что в таком молоке могут содержаться элементы, разжижающие кровь, и у ребенка может начаться кровотечение из-за небольшой царапины. Он подверг критике маркетинговые приемы, с помощью которых продают безглютеновый хлеб, мясо молодых бычков, овощи и рыбу.

По его словам, люди с орторексией слишком зациклены на правильном питании и «теряют почву под ногами».

Видео опубликовано на YouTube.

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