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СК завел дело после падения ребенка со второго этажа в смоленском ТЦ
Фото: СК РФ

СК завел дело после падения ребенка со второго этажа в смоленском ТЦ

Ростислав Зубков

Происшествия

В Смоленске завели уголовное дело по факту падения ребенка со второго этажа торгового центра. Об этом пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила в пятницу, 22 января.

В ведомстве заявили об инициации уголовного преследования по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По информации управления Следкома, 21 января в Смоленске четырехлетний мальчик, находясь с родителями рядом с эскалатором на втором этаже ТЦ, взялся за поручень, оступился и упал в проем на первый этаж. После этого несовершеннолетнего доставили в областную больницу с травмами, медики оказывают ему помощь.

В рамках расследования случившегося следователи допросят сотрудников и владельца ТЦ, а также оценят работу ответственных за эксплуатацию эскалатора.

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