В Красноярске рассказали о «дураках», из-за которых чуть не упал лифт в доме

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Лифт в красноярской многоэтажке едва не рухнул в шахту из-за перегрузки строительным мусором. Об этом заявила управляющая компания дома.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что три женщины и ребенок застряли в лифте в красноярской новостройке. Лифт начало трясти, после чего он несколько раз срывался в свободное падение, однако трагедии удалось избежать за счет сработавших уловителей. По факту случившегося организована прокурорская проверка. Факт инцидента подтвердили в службе стройнадзора Красноярского края. Там же отметили, что за день до происшествия в лифте перевозили крупные вещи.

Видео: Telegram-канал Baza

В свою очередь управляющая компания жилого дома уточнила, что днем 12 января в лифте действительно перевозились тяжелые объекты, причем в несколько заходов.

— Собственник квартиры с 18-го этажа вывозил строительный мусор. За 2,5 ходки (две основательных и еще одна маленькая) накидали полную «Газель», почти три куба строительного мусора, то есть грузили по тонне + вес двоих дураков + грузили с перекосом к задней стенке = перекос кабины и разбалансировка направляющих, — указано в сообщении УК, передает РИА Новости.

ЧП удалось избежать благодаря сработавшей аварийной автоматике лифта. В настоящее время он работает нормально.

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