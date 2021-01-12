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СК организовал проверку по факту отравления детей в Буйнакске
Фото: АГН «Москва»

СК организовал проверку по факту отравления детей в Буйнакске

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи организовали проверку по факту пищевого отравления детей в Буйнакске. Об этом во вторник, 12 января, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

По предварительным данным, 11 и 12 января в центральную больницу Буйнакска были госпитализированы более 30 детей в возрасте от двух до 13 лет. У всех пациентов выявлены признаки пищевого отравления. Предположительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода.

Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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