Тридцать детей попали в больницу с отравлением в Буйнакске

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Тридцать детей госпитализировали с признаками пищевого отравления в дагестанском Буйнакске. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что возраст самого старшего ребенка составляет 13 лет. У пациентов наблюдается повышенная температура, тошнота и рвота. Предположительно, они могли отравиться водой.

Врачи выясняют точные причины случившегося. Медики взяли анализы на предмет инфекций, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Водитель столкнувшегося с колонной автобусов самосвала частично признал вину