Психолог назвала количество необходимых для детей объятий

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Психолог Юлия Густова рассказала о важности объятий для детей в беседе с ФАН.

Эксперт считает, что для психологического комфорта ребенка и поддержания здоровья его надо обнимать не менее восьми раз в сутки. Специалист рекомендует родителям обнимать детей как можно чаще. Это должно стать ежедневным обязательным ритуалом. Такие тактильные контакты дадут ребенку чувство защищенности и помогут добиться успеха в дальнейшем.

— Первое, что приходит на ум, когда речь заходит об объятиях, — это интересный ритуал, с которым я столкнулась еще в советские времена в лагере «Орленок». Когда здесь заканчивалась смена или какое-либо душевное мероприятие, нужно было обнять пятерых человек, — поделилась Густова.

Психолог отметила, что теперь это активно используется в психологических тренингах, работает на командообразование и развитие эмоциональной сферы.

Ранее Nation news сообщил, что международный детский центр «Артек» может вновь начать принимать гостей с конца января. Вторая смена, которая называется «На пороге научных открытий», стартует 29 января и примет ребят из разных регионов России.

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