Эксперты дали советы, как помочь детям вернуться к учебе после каникул

Фото: Патимат Абдурахманова, «Вечерняя Москва»

Возвращение школьников к учебе после новогодних каникул может вызвать стрессы и депрессию. Специалисты в областях психологии и педагогики рассказали, как минимизировать негативные последствия длительного перерыва в учебе и помочь детям вновь адаптироваться к школьной жизни.

По словам психолога, руководителя тренингового центра детского и молодежного развития КОТ Людмилы Цолиной, возврат к учебе, особенно в дистанционном режиме, способен погрузить ребенка в депрессивное состояние.

— Это вызывает разные мысли в сложный период пубертата у подростков — у них и так много комплексов, а отсутствие живого общения со сверстниками и перевод его в виртуальное общение приводит к глубокой интроверсии, снижению самооценки, отсутствию мотивации к саморазвитию, — отмечает эксперт.

Цолина предлагает родителям донести до ребенка мысль, что это временное явление, данный период пройдет. Однако если уж такая ситуация сложилась, стоит извлечь из нее максимум пользы: создать свой проект, прочитать какие-то книги, подготовиться к экзаменам, заняться творчеством.

В свою очередь, психолог, соучредитель мастерской для подростков и их родителей «Авторы своей жизни» Людмила Чередниченко указала, что в каникулы ломается режим сна, возвращаться к прежней нагрузке не хочется. Из-за объемной школьной программы и перегрузок во время учебы многие школьники воспринимают каникулы как полный отрыв, когда можно все.

Чередниченко советует во время отдыха сохранять режим сна, а в течение учебного периода выстраивать режим дня так, чтобы у ребенка чередовалась нагрузка и отдых, причем не просто в виде смены умственной деятельности на физическую, а периода полной свободы для восстановления.

Детский невролог, эпилептолог, врач функциональной диагностики, ведущий специалист клиники «Семейный доктор» Елена Разина также отмечает важность режима дня. В каникулы распорядок должен быть приближен к школьному, то есть пробуждение не должно быть позже обычного, иначе отхождение ко сну сдвинется, что нарушит весь режим дня.

При возвращении к дистанционной учебе между уроками должны быть перемены по 15–20 минут, прием пищи, короткая гимнастика. Рабочее место школьника надо размещать перед окном для обеспечения естественного освещения. Однако рабочее место не должно ассоциироваться с игрой или развлечением, а должно настраивать на серьезный лад, пишут «Известия».

Ранее психолог дала совет, как вернуть желание работать в офисе после удаленки.

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