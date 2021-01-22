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Устройства «Чарли» для глухих людей установили в двух столичных коворкинг-центрах НКО
Фото: М. Денисов / Mos.ru

Устройства «Чарли» для глухих людей установили в двух столичных коворкинг-центрах НКО

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Коровий Вал, 3с5 Карта всех событий

В двух центрах для обслуживания посетителей с ограниченными возможностями с января используют устройство распознавания речи «Чарли». Так, благодаря системе горожане смогут общаться с сотрудниками центра без помощи сурдопереводчика,

Устройство может распознать устную речь и вывести ее в режиме онлайн в виде текста на экран компьютера.

По словам руководителя сети коворкинг-центров НКО Павла Симакова, «Чарли» является одной из наиболее перспективных разработок в России для людей с нарушениями слуха.

— Наши коворкинг-центры обслуживают более 100 тысяч человек в год, в том числе и посетителей с инвалидностью. А использование этой умной системы во многом упростит работу сотрудников и позволит людям с ограниченными возможностями пользоваться нашими услугами, — цитирует Симакова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что устройство имеет мини-компьютер, встроенный в него, а также несколько микрофонов. Нет необходимости подносить его к лицу — оно может услышать собеседника на расстоянии двух метров. Кроме того, подключиться к нему могут сразу несколько человек.

«Чарли» можно воспользоваться в коворкинг-центре по адресу улица Коровий вал, дом 3, строение 5, а также по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1.

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