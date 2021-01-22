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Астролог рассказала, к кому придет удача в конце января
Фото: depositphotos.com

Астролог рассказала, к кому придет удача в конце января

Никита Абрамов

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала подписчикам, кого из них ждет удача на неделе с 25 по 31 января 2021 года.

— На следующей неделе, с 25 по 30 января, Юпитер в районе семи градусов в Водолее задевает Солнышко у тех, кто родился в последних числах января, марта, мая — с 29-го по 31-е, а также у тех, кто родился в первых числах октября и декабря — с 1-го по 3-е, — написала астролог в своем Instagram-аккаунте.

Также Володина добавила, что Юпитер, который аспектирует Солнце, даст возможность родившимся в эти числа довольно ярко проявить себя в разных областях.

Володина уточнила, что финансовая удача будет сопутствовать тем, кто родился в мае 1952 и 1964 годов, в апреле 1976 и 1988 годов и в марте 2000 года.

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астрологияудачаВасилиса Володина
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