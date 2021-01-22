Омбудсмен Москвы заявила, что экс-полковнику МВД Захарченко предстоит операция

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко предстоит операция. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Потяева посетила Захарченко в СИЗО «Лефортово». По ее словам, у Захарченко диагностировано довольно серьезное заболевание, которое нуждается в оперативном вмешательстве. В столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что ему требуется операция.

— В пределах этого месяца будет разрешен этот вопрос, мы его взяли на контроль, — цитирует Потяеву РИА Новости.

Напомним, что Захарченко задержали осенью 2016 года. В процессе обыска у него нашли около 8,5 миллиарда рублей. Мужчину обвинили в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Изначально экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, однако Мосгорсуд смягчил приговор. Его признали виновным почти по всем пунктам, кроме одного — эпизода со взяткой размером 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. В итоге Захарченко получил 12,5 года колонии строгого режима.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 миллиарда рублей и весной этапировали в Москву из мордовской колонии для ознакомления с новым делом.

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