Сотрудника администрации Норильска задержали по уголовному делу о сходе лавины
Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины. Об этом в пятницу, 22 января, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела о халатности задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска, сообщает ТАСС.
Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли три человека. Также пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.
Позднее стало известно, что сотрудника Единой дежурной диспетчерской службы Норильска Игоря Вакуленко отправили под домашний арест в рамках дела о сходе лавины.
Читайте также: Два человека погибли при пожаре в Югорске