Сотрудника администрации Норильска задержали по уголовному делу о сходе лавины

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Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины. Об этом в пятницу, 22 января, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела о халатности задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска, сообщает ТАСС.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли три человека. Также пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Позднее стало известно, что сотрудника Единой дежурной диспетчерской службы Норильска Игоря Вакуленко отправили под домашний арест в рамках дела о сходе лавины.

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