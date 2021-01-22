Закончилась реставрация памятника Александру Суворову в Москве

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Россия, Москва, Суворовская площадь Карта всех событий

В Москве завершилась реставрация памятника знаменитому полководцу Александру Суворову. Об этом рассказал руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, во время ремонтных работ специалисты очистили бронзовую поверхность памятника. Они отреставрировали сколы, загерметизировали швы и перебрали гранитную облицовку постамента. У основания памятника были заменены плиты мощения, а также проведены другие работы, уточнил Емельянов.

Скульптура расположена на Суворовской площади в центре столицы. Памятник представляет собой бронзовую фигуру полководца во весь рост.

Над возведением памятника работали скульптор Олег Комов и архитектор Вениамин Нестеров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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