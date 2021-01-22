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ЦБ заявил о росте валютных вкладов россиян в ноябре и декабре
Фото: facebook.com/nalog.ru

ЦБ заявил о росте валютных вкладов россиян в ноябре и декабре

Кирилл Николаев

Экономика

В ноябре и декабре 2020 года валютные вклады российских граждан выросли на 4,2 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в Банке России.

По данным Центробанка, за два последних месяца 2020 года россияне купили иностранной валюты на 4,7 миллиарда долларов. В то же время дочерние иностранные банки и нерезиденты приобрели валюты на 13,1 миллиарда рублей.

В Банке России отметили, что в конце 2020 года не наблюдалось дефицита валютной ликвидности. Частично это объясняется тем, что купленная валюта размещалась на вкладах, сообщает РИА Новости.

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