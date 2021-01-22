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«Никому нет дела до стареющего артиста»: Митя Фомин раскрыл свой секрет молодости
Фото: youtube.com / Между нами

«Никому нет дела до стареющего артиста»: Митя Фомин раскрыл свой секрет молодости

Виктория Федотова

Звезды

Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин раскрыл секрет своей молодости. 46-летний артист заявил, что внешность может быть инструментом, чтобы чувствовать себя успешным и уверенным.

— Есть стандарты, к которым многие стремятся, чем старше ты становишься, тем сложнее эти стандарты выдерживать. Я люблю спорт, я добился максимальных результатов на тренировках онлайн. Я много бегал, высыпался, — отметил артист.

На просьбу рассказать о секреты своей формы, Фомин заявил, что его путь к здоровому образу жизни был непростым:

— Это было долго и мучительно, потому что десятилетние гастроли с группой не позволяли заниматься никакими здоровыми вещами. Мы были в самолетах, поездах, но когда тебе 25 и когда 30 лет, не нужно думать ни о чем. Мне странно, что молодые люди колют ботокс, ставят филеры, делают зубы, — считает Фомин.

Он признался, что процедуры, связанные с красотой, Фомин начал делать после 40 лет, он понял, что еда влияет на метаболизм, артист стал ограничивать питание, есть правильно, включил дисциплину, понимая, что это часть его работы.

— Я не могу в своем статусе исполнителя не в том качестве. Если я раньше мог позволить себе быть пьяным,то сейчас я понимаю, что у меня этого права нет. Никому нет дела до стареющего артиста, это не уважительно к своему зрителю и профессии, — подчеркнул артист.

Фомин редко позволяет себе алкоголь и высококалорийную еду, и в такие моменты наслаждается вкусом.

Видео опубликовано на YouTube.

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