Столичных водителей призвали к аккуратному движению из-за вернувшихся в школы учеников

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Столичным автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах из-за возвращения школьников к очному обучению. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

С 18 января московские школьники перешли с дистанционного образования обратно в классы. Из-за этого дети стали больше времени проводить на улице, в транспорте и возле дорог, отметили в ведомстве.

В пресс-службе рекомендовали водителям соблюдать правила аккуратного и внимательного вождения автомобиля рядом со школами и детскими садами. Москвичей призвали снижать скорость и не отвлекаться на гаджеты, так как это может спровоцировать небезопасную ситуацию на дорогах.

Кроме того, на улицах столицы возможен гололед и плохая видимость, поэтому автомобилистам необходимо быть вдвойне осторожными, добавили в департаменте транспорта Москвы.

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