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Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто

Виктория Родимкина

Транспорт

Неправильное «прикуривание» автомобиля, у которого сел аккумулятор может привести к серьезным проблемам, вплоть до пожара и взрыва. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов.

По их словам, распространенной ошибкой водителей является подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов. Из-за этого вполне можно случайно задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя, что может привести к проблемам.

В таком случае провода могут заискрить, а газ, который скопился под крышкой батареи старого аккумулятора, вместе с масляными загрязнениями моторного отсека может спровоцировать пожар и даже взрыв.

Один из экспертов издания уточняет, что сначала нужно подключить «плюсовой» провод донорской батареи к «плюсовой» клемме аккумулятора неработающего автомобиля. Затем минусовой провод прикрепляют на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемой машины.

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