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Новый штраф для автомобилистов ввели в России
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Новый штраф для автомобилистов ввели в России

Юлия Курганова

Общество

В России с 10 января вступил в силу новый штраф для автомобилистов. Теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем.

Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Штраф для водителей легковых машин составит полторы тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — пять тысяч рублей.

Отмечается, что соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ввели, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, которая установлена на ЦКАД, где нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически. Однако штрафовать нарушителей будут не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по другим платным дорогам.

Уточняется, что водителя оштрафуют, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. Но если автолюбитель оплатит его в течение 20 дней с момента получения постановления, то штраф аннулируют. Если же водитель этого не сделает, то ему предоставляется десять дней, чтобы обжаловать штраф и 60 дней, чтобы его оплатить. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить сам проезд по платной дороге, пишет «Российская газета».

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