СМИ: Бывшему главе Раменского района вынесли обвинения в убийстве любовницы
Суд подтвердил обвинение в убийстве в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района Андрея Кулакова. Заключение по уголовному делу вынесла прокуратура Московской области.
По версии следствия, Кулаков поссорился со своей любовницей в ее машине в городе Раменское 1 мая 2019 года. В результате конфликта, мужчина задушил женщину и скрылся с места преступления.
Тело пострадавшей было обнаружено 4 мая в салоне автомобиля Mercedes в лесу. Ей оказалась общественница Евгения Исаенкова, пропавшая 2 мая 2019 года. В автомобиле были найдены ДНК-следы Кулакова. Оказалось, между обвиняемым и убитой был многолетний роман, который они скрывали от своих семей.
В ближайшее время уголовное дело в отношении Кулакова будет направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу. В данный момент обвиняемый заключен под стражу, сообщает РЕН ТВ.
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