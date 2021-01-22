Народный календарь. Чего нельзя делать 23 января, чтобы не потерять счастье

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В эту субботу, 23 декабря, христиане вспоминают святого Григория, епископа Нисского. Считалось, что на Григория ни в коем случае нельзя выносить из дома золу и мусор. Люди верили, что нарушивший запрет вынесет с мусором свое счастье.

Чтобы сохранить здоровье, наши предки собирали со стола все крошки от нарезанного хлеба и съедали. Чтобы быть счастливым и здоровым весь год в этот день нужно приготовить и отведать мясные блюда.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 23 января, чтобы не потерять счастье

Приметы погоды гласили, что в этот день можно понять, каким будет лето. Если на стогах лежит иней, то будет холодно и дождливо. Если день ясный, то летом будет жарко. Ветер с юга обещает частые грозы.

23 января отмечается День почерка.

140 лет назад в Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского. 126 лет назад люди впервые в мире ступили на берег Антарктиды. Ими стали участники русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В этот день родились французский писатель Стендаль, французский художник, один из основоположников импрессионизма Эдуард Мане, режиссеры Григорий Александров и Борис Покровский, актер Рутгер Хауэр, ведущая Ольга Шелест.

Именины отмечают Павел, Анатолий, Макар, Григорий.

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