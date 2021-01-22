Дирижером оркестра Большого театра вновь станет Пласидо Доминго

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Испанский оперный певец Пласидо Доминго вновь станет дирижером Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба театра на своем сайте.

Первый раз за дирижерский пульт Большого театра Доминго встал в октябре 2020 года. Тогда он руководил оркестром во время оперы «Манон Леско». В этом году Пласидо Доминго будет дирижировать оперой «Богема», где также исполнит партию Рудольфа.

Кроме того в новом сезоне театра дирижер исполнит баритоновые партии в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата».

Пласидо Доминго — знаменитый дирижер, который впервые руководил оркестром для оперы «Богема» в Метрополитен-опере в 1984 году. Успешное исполнение подарило Доминго известность, его стали приглашать для дирижирования в театры Сан-Франциско, Бостона, Лос-Анджелеса, в Ковент-Гарден и другие оперных домах.

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