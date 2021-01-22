Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дирижером оркестра Большого театра вновь станет Пласидо Доминго
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Дирижером оркестра Большого театра вновь станет Пласидо Доминго

Анастасия Волоснова

Культура

Испанский оперный певец Пласидо Доминго вновь станет дирижером Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба театра на своем сайте.

Первый раз за дирижерский пульт Большого театра Доминго встал в октябре 2020 года. Тогда он руководил оркестром во время оперы «Манон Леско». В этом году Пласидо Доминго будет дирижировать оперой «Богема», где также исполнит партию Рудольфа.

Кроме того в новом сезоне театра дирижер исполнит баритоновые партии в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата».

Пласидо Доминго — знаменитый дирижер, который впервые руководил оркестром для оперы «Богема» в Метрополитен-опере в 1984 году. Успешное исполнение подарило Доминго известность, его стали приглашать для дирижирования в театры Сан-Франциско, Бостона, Лос-Анджелеса, в Ковент-Гарден и другие оперных домах.

Читайте также: Актер Тройник о съемках фильма «День города»: «Бесконечные авралы, странные люди — эдакий карнавал»

Пласидо ДомингоБольшой театропера
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте