Сомнолог рассказала о причинах беспокойного сна

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Сомнолог Елена Царева рассказала о причинах частого пробуждения человека ночью в беседе с NEWS.ru.

Беспокойный сон ночью может быть следствием ряда заболеваний или психологических проблем. В большинстве случаев — органов дыхания, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы и воспалительных заболеваний, уточняет специалист.

— Также хотелось бы отметить, что проблемы с ночным сном могут возникать у человека из-за возраста. Все дело в том, что у пожилых людей уменьшается выработка мелатонина — гормона, который обеспечивает крепкий сон, — пояснила Царева.

Эксперт рекомендует обратиться к специалисту, если на протяжении нескольких месяцев человек просыпается чаще трех раз за ночь в неделю. Речь может идти о серьезной проблеме, как апноэ — остановка дыхания во время ночного отдыха.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, как правильно вести себя на удаленке, сообщает ФАН. Эксперт отметил, что человеку обязательно надо в течение дня делать перерывы на физическую активность и управлять стрессом.

— И здоровье его от этого не пошатнется, может, даже наоборот, не будет проводить время в дороге туда-обратно. Еще и высыпаться это поможет. Правильный сон — это тоже одна из здоровых привычек, — уточнил Хорс.

Психолог рекомендовал постепенно вырабатывать здоровые привычки, тогда нахождение дома не нанесет ущерб здоровью.

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