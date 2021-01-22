«Не хватало поощрения»: Митя Фомин назвал причины ухода из группы Hi-Fi

Фото: Youtube.com / Между нами

Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин перечислил причины, по которым ушел из коллектива.

— У меня был совершенно потрясающий старт, и я очень благодарен группе Hi-Fi за то, что она была в моей жизни. Да, я отдал группе 10 лет, чуть больше 10 лет я существую как сольный исполнитель. Недавно мы сели за круглый стол и пожали друг другу руки. Забыли долги, обиды, — пояснил артист.

Фомин признался, что ему «не хватало творческого воздуха, пространства». У них были идейные недоразумения, а Фомин хотел новые песни.

— Мне не хватает моего прошлого, потому что я не имею права петь песни Hi-Fi. Но мы это компенсировали, договорившись, что мы будем это делать вместе в золотом составе группы, — отметил Фомин.

Фомину казалось, что он засиделся, но у них была полная свобода действий, они выступали без контракта и получали процент от гонорара, однако в группе ему «не хватало поощрения».

— Мне надо было уйти в сторону, это был зов моего сердца. Я не то что бы жалел, я не знал, что меня ждет, — сообщил певец.

Видео опубликовано на YouTube.

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