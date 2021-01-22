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Изменены несколько маршрутов столичных автобусов
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Изменены несколько маршрутов столичных автобусов

Анастасия Волоснова

Город

Несколько автобусных маршрутов в Москве будут изменены из-за подготовки к параду Победы. Кроме того, следование общественного транспорта изменится в связи с продлением маршрута в Западном округе и открытием новой остановки возле станции метро «Каховская».

Подготовка к параду Победы внесет коррективы в автобусный маршрут С12. Он не будет останавливаться на станциях «Дом культуры «Каучук» и «Проезд Девичьего Поля», а также проезжать улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля. От спорткомплекса «Лужники» автобус проследует по Большой Пироговской улице.

Изменения будут действовать 25, 27 и 29 января с 6:45, а также 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 24 и 26 февраля.

Парад Победы планируют традиционно организовать 9 мая 2021 года на Красной площади. Подготовка к торжеству пройдет с учетом эпидемиологической обстановки в столице, уточняет Минобороны.

Для автобусов № 786 откроется остановка «Метро «Каховская» на Малой Юшуньской улице между остановками «Метро «Севастопольская» и «Метро «Каховская» (западный вход)». Изменения начнут действовать с 28 января.

Маршрут электробуса № 622 продлят до станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Теперь, следуя от станции метро «Славянский бульвар», автобус не будет сворачивать на Минскую улицу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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