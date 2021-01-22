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Психолог рассказала, что влияет на разлад в семье
Фото: depositphotos.com

Психолог рассказала, что влияет на разлад в семье

Елена Плешивцева

Общество

Психолог Марианна Абравитова рассказала, что влияет на разлад в семье, в беседе с ФАН.

— Когда один из супругов резко меняет свой образ — это не просто «звоночек», а «звонок». Он сигнализирует о том, что в его душе произошел какой-то взрыв, поворот либо появился кто-то на стороне. В такой ситуации нужно начать уделять больше внимания вашей второй половинке, — считает Абравитова.

Эксперт отметила, что если у пары есть настоящая любовь, то никакие изменения во внешности не скажутся на отношениях в семье и не разрушат ее.

Ранее психолог Яна Якупова рассказала, как найти свою вторую половину, в беседе с «Мир 24». Эксперт рекомендует продумать, какого человека вы хотите видеть рядом, и записать это на бумаге.

— Необходимо прописать свои интересы, ценности. У людей, которые могут сохранять интересы, и ценности, по сути, общие, — рекомендует Якупова.

Также психолог считает, что в крепкой паре должна быть общность интересов. Тогда брак будет стабильным.

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