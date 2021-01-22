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Москвичей предупредили о туманах и гололедице на дорогах столицы
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Москвичей предупредили о туманах и гололедице на дорогах столицы

Анастасия Волоснова

Город

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы и туманов. Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте МЧС России по столице.

Неблагоприятные погодные условия синоптики обещают с 21:00 вечера пятницы, 22 января, до 10:00 субботы, 23 января. На улицах Москвы ожидается ухудшение видимости до 300–800 метров и гололед.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендуют снижать скорость, избегать резких маневров и держать дистанцию на дорогах столицы.

Пешеходам специалисты МЧС советуют использовать светоотражающие элементы при движении по обочине. Во время тумана это улучшит их видимость для автомобилистов.

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