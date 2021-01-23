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«Если наберется политического мужества»: Поклонская ответила пожелавшему посетить Крым Кравчуку
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

«Если наберется политического мужества»: Поклонская ответила пожелавшему посетить Крым Кравчуку

Анастасия Колоскова

В мире

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская выразила свою готовность показать Крым первому президенту Украины Леониду Кравчуку в случае, если тот решится посетить полуостров.

— Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы, — сообщила Поклонская.

Она заметила, что уважает возраст политика и его профессиональный опыт и «с удовольствием» встретится с ним.

Поклонская рассказала, что в первую очередь продемонстрирует бывшему президенту пересохший Северо-Крымский канал, который до такого состояния довели действия Украины. Помимо этого, она предложила Кравчуку устроить встречу с населением полуострова. Политик также выразила желание показать гостю одну из школ, где преподают на украинском и крымско-татарском языках, дабы продемонстрировать ему, что «в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности».

Ранее представляющий Киев в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил желание посетить Крым. Однако он не считает, что поездка принесет ему «большое удовлетворение» и будет положительно встречена со стороны России.

Позже политик заявил, что его неправильно поняли. Он уточнил, что хотел бы увидеть произошедшие на полуострове перемены, но не хочет вызывать «кривотолков и разговоров», сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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КрымНаталья ПоклонскаяЛеонид Кравчук
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