Новый преемник Меркель высказался против снятия антироссийских санкций

Армин Лашет считает, что повода для отмены ограничительных мер Евросоюза против России нет / Фото: youtube.com

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС), который входит в правящую в ФРГ коалицию, Армин Лашет заявил, что выступает против снятия антироссийских санкций. Об этом он сообщил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик отметил, что сейчас он не видит повода для отмены ограничительных мер Евросоюза против России. Лашет напомнил, что санкции в отношении РФ были приняты после присоединения Крыма к России в 2014 году, что Запад считает нарушением международного права, а также начала конфликта на востоке Украины. Он добавил, что «с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии».

Ранее Лашет заявил, что Москва во многих отношениях остается противником для Германии, но все же остаются важные темы, для решения которых нужно с ней сотрудничать. В частности, речь идет о реализации Парижского соглашения и урегулировании конфликтов.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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