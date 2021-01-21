В МИД РФ отреагировали на новые санкции США в отношении «Северного потока — 2»

Фото: facebook.com/maria.zakharova

Новые санкции, которые были введены Соединенными Штатами Америки в отношении трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве «Северного потока — 2», являются игнорированием норм добросовестной конкуренции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 21 января.

Она назвала «враждебными» действия США в отношении участников строительства газопровода.

— Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом свете в качестве основного «легитимного», как они считают, поставщика, — сказала Мария Захарова.

Представитель дипведомства добавила, что при этом Вашингтон не чувствует никакого неудобства или смущения, передает РИА Новости.

Мария Захарова напомнила, что ограничительные меры никак не смогут повлиять на линию России на международной арене.

Ранее стало известно, что Америка ввела санкции против трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока — 2», а также в отношении владельца судна, компании «КВТ-Рус».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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