США ввели новые санкции по «Северному потоку — 2»
Соединенные Штаты ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока — 2», а также в отношении владельца судна, компании «КВТ-Рус». О новых рестрикциях говорится на сайте Министерства финансов США.
По данным ведомства, в черном списке также оказались еще шесть судов, включая два нефтяных танкера «Максим Горький» и «Сиерра», которые ходят под российским флагом.
Помимо этого, очередные ограничения коснулись ООО «Рустанкер», зарегистрированного на Кубани, и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании.
Кроме того, санкции распространились на три физлица (по одному гражданину Швейцарии, Италии и Венесуэлы).
Уточняется, что речь идет о смешанных списках, связанных с рестрикциями по РФ, Йемену, Венесуэле и борьбе с терроризмом.
Ранее в Совфеде раскрыли планы США по срыву «Северного потока — 2».
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