В Совфеде раскрыли планы США по срыву «Северного потока — 2»

Фото: пресс-служба Совфеда

Новая американская администрация продолжит оказывать давление на проект «Северный поток — 2». Такое мнение выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, намерения зарубежных коллег относительно российского газопровода серьезны.

— Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется, — отметил сенатор в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Косачев выразил уверенность, что в вопросе введения очередных ограничений Америка не будет смотреть на то, насколько это соответствует ее законодательству и международному праву.

Сенатор добавил, что в этой ситуации многое будет зависеть от европейских партнеров РФ, которые заинтересованы в проекте.

Ранее власти Германии заявили, что американское посольство в Берлине сообщило о планах Вашингтона наложить рестрикции. Предполагается, что под очередные ограничения попадут трубоукладчик «Фортуна», участвующий в строительстве «Северного потока — 2», и компания «КВТ-Рус» (владелец судна).

Вскоре Газпром допустил отмену «Северного потока — 2».

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