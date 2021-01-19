Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Совфеде раскрыли планы США по срыву «Северного потока — 2»
Фото: пресс-служба Совфеда

В Совфеде раскрыли планы США по срыву «Северного потока — 2»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Новая американская администрация продолжит оказывать давление на проект «Северный поток — 2». Такое мнение выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, намерения зарубежных коллег относительно российского газопровода серьезны.

— Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется, — отметил сенатор в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Косачев выразил уверенность, что в вопросе введения очередных ограничений Америка не будет смотреть на то, насколько это соответствует ее законодательству и международному праву.

Сенатор добавил, что в этой ситуации многое будет зависеть от европейских партнеров РФ, которые заинтересованы в проекте.

Ранее власти Германии заявили, что американское посольство в Берлине сообщило о планах Вашингтона наложить рестрикции. Предполагается, что под очередные ограничения попадут трубоукладчик «Фортуна», участвующий в строительстве «Северного потока — 2», и компания «КВТ-Рус» (владелец судна).

Вскоре Газпром допустил отмену «Северного потока — 2».

Читайте также: США ввели новые санкции по «Северному потоку — 2»

Совет ФедерацииКонстантин КосачевСеверный поток — 2
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Все мнения
О проекте