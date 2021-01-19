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Газпром допустил отмену «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газпром допустил отмену «Северного потока — 2»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Проект «Северный поток – 2» может быть приостановлен или прекращен из-за чрезвычайного давления. Об этом заявили в Газпроме.

— В исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта, — приводит РИА Новости выдержку из меморандума компании.

Данное предупреждение появилось в меморандуме для инвесторов по новым евробондам организации, которая выражает опасение в связи с растущим напряжением между государствами, принимающими участие в проекте. Эскалация и без того натянутых отношений рискует отразиться на позиции регуляторов, которые в свою очередь могут пойти на радикальные меры.

В случае отмены или заморозки строительства газопровода Газпром может столкнуться с финансовыми претензиями со стороны подрядчиков, считают в российской компании.

Ранее оператор «Северного потока — 2» оценил угрозу новых санкций США.

Читайте также: Кремль: «Северный поток — 2» сталкивается с незаконным давлением со стороны США

ГазпромСеверный поток — 2газопровод
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