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Оператор «Северного потока — 2» оценил угрозу новых санкций США
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Оператор «Северного потока — 2» оценил угрозу новых санкций США

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Партнеры по проекту строительства «Северного потока — 2» поддерживают его реализацию, несмотря на исходящие от американских властей угрозы. Об это заявил оператор российского газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

В организации сказали, что находятся в курсе новых возможных санкций, которые США могут ввести против судов, принимающих участие в возведении газопровода. О потенциальных последствиях таких решений оператор не распространяется, но успокаивает: партнеры проекта сохраняют глубокую заинтересованность в доведении дела до конца.

— Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы, — сообщили РИА Новости в компании.

Ранее власти Германии заявили, что американское посольство в Берлине сообщило о планах Вашингтона наложить рестрикции. Предполагается, что под очередные ограничения попадут трубоукладчик «Фортуна», участвующий в строительстве «Северного потока — 2», и компания «КВТ-Рус» (владелец судна).

Читайте также: Кремль: «Северный поток — 2» сталкивается с незаконным давлением со стороны США

Северный поток — 2
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