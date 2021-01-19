Швейцарская компания покинула проект «Северный поток — 2»

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Швейцарская компания Zurich Insurance Group вышла из проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в официальном заявлении организации.

В Zurich отметили, что уделяют первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, включая ограничения, вводимые США. Компания обсудила американские рестрикции с Госдепом, и вскоре решила покинуть проект.

— Мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с Законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе, — говорится в документе, передает РИА Новости.

Ранее Вашингтон ввел новые санкции по «Северному потоку — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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