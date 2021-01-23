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Столичных водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичных водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах

Никита Абрамов

Город

Столичных водителей призвали к осторожности на дорогах из-за тумана и гололедицы. Соответствующее предупреждение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

— В течение ближайших суток в столице будет туман — видимость на дорогах ухудшится до 300–800 метров. При этом возможна гололедица, — говорится в сообщении.

Уточняется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до 10:00 воскресенья, 24 января. В связи с непогодой водителям рекомендовали снижать скорость, избегать резких маневров, а также держать дистанцию на дорогах столицы.

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