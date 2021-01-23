Названы российские города — лидеры по росту цен на жилье

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Казань, Санкт-Петербург и Челябинск оказались в числе лидеров по темпам роста цен на новостройки среди городов-миллионников в России по итогам 2020 года. Об этом сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, в Казани средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 21,6 процента — с 78 129 до 94 967 рублей. В свою очередь в Санкт-Петербурге цена «квадрата» подскочила с 91 714 до 111 387 рублей. В Челябинске же отмечен рост на 21 процент — с 45 870 до 55 420 рублей.

Кроме того, эксперт назвал в пятерке городов с самым быстрым ростом цен на новостройки за год Краснодар (средняя цена выросла на 20,2 процента — с 50,2 тысячи до 60,3 тысячи за «квадрат») и Волгоград с ростом в 17,4 процента (с 46,5 тысячи рублей до 55 тысяч рублей).

На шестом месте расположилась Уфа (15,9 процента). Далее следуют Новосибирск (15,5 процента), Омск (15,1 процента), Нижний Новгород (12,2 процента). В топ-10 городов с самыми быстрым ростом цен на жилье вошла также Пермь, где стоимость новостроек выросла на 11,4 процента.

Отмечается, что в среднем в стране стоимость квадратного метра на рынке новостроек за прошедший год выросла на 13,9 процента и составила 75,5 тысячи рублей.

Эту динамику Зайцев объяснил ажиотажным спросом на квартиры в новостройках и изменением структуры предложения. Так, на рынке снизилась доля объектов на начальной стадии строительства, когда цена на объекты минимальна, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил разработать план по урегулированию цен на рынке жилья в регионах. Он отметил, что в отдельных регионах страны возник дисбаланс на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, а доступных вариантов квартир становится все меньше.

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