МВД назвало количество пришедших на несанкционированное мероприятие в Москве

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В Москве на несанкционированное мероприятие пришли около четырех тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

— На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек, — говорится в сообщении на сайте МВД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Он призвал родителей защитить детей от провокаций, чтобы они оставались в безопасности.

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