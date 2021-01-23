Астрологи назвали лучших мужей по знаку зодиака

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Астрологи считают, что звезды влияют на все в жизни человека. Так, по их мнению, есть три представителя зодиакального круга, которые будут прекрасными спутниками для женщин.

По словам специалистов, Девы являются общительными и обаятельными, они нравятся дамам и знают об этом. Кроме того, мужчины не будут изменять, если и правда влюблены.

Не всем подойдет муж Дева — они бывают властными, часто имеют четкий план на будущее и хотят, чтобы супруга беспрекословно ему подчинялась. Представители этого знака щедры, стараются все лучшее подарить жене и детям, готовы ради близких на все.

Также эксперты выделяют мужчин Весов, которые являются честными, не таятся и не умеют манипулировать чувствами противоположного пола. Однако у них есть и минусы — они долго ищут настоящую любовь и медленно влюбляются.

Весы предпочитают искать добрых, благожелательных, склонных к сочувствию дам. Им важно, чтобы женщина была честной и справедливой.

Муж Водолей, по мнению астрологов, может стать настоящей отдушиной для противоположного пола. Он способен быть не только супругом, но и лучшим другом, готовым выслушать, пишет «Вологда Поиск».

При этом супруге Водолея и самой надо быть прекрасной собеседницей — не поддакивать мужу, а выражать свою точку зрения по разным вопросам.

Представители этого знака бывают упрямыми и независимыми, но в целом готовы пойти на компромисс. А вот об их верности волноваться не стоит — такие мужчины не склонны к изменам и являются надежными супругами.

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