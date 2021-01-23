Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Астрологи назвали лучших мужей по знаку зодиака
/ Фото: pixabay.com/ru

Астрологи назвали лучших мужей по знаку зодиака

Юлия Ямпольская

Общество

Астрологи считают, что звезды влияют на все в жизни человека. Так, по их мнению, есть три представителя зодиакального круга, которые будут прекрасными спутниками для женщин.

По словам специалистов, Девы являются общительными и обаятельными, они нравятся дамам и знают об этом. Кроме того, мужчины не будут изменять, если и правда влюблены.

Не всем подойдет муж Дева — они бывают властными, часто имеют четкий план на будущее и хотят, чтобы супруга беспрекословно ему подчинялась. Представители этого знака щедры, стараются все лучшее подарить жене и детям, готовы ради близких на все.

Также эксперты выделяют мужчин Весов, которые являются честными, не таятся и не умеют манипулировать чувствами противоположного пола. Однако у них есть и минусы — они долго ищут настоящую любовь и медленно влюбляются.

Весы предпочитают искать добрых, благожелательных, склонных к сочувствию дам. Им важно, чтобы женщина была честной и справедливой.

Муж Водолей, по мнению астрологов, может стать настоящей отдушиной для противоположного пола. Он способен быть не только супругом, но и лучшим другом, готовым выслушать, пишет «Вологда Поиск».

При этом супруге Водолея и самой надо быть прекрасной собеседницей — не поддакивать мужу, а выражать свою точку зрения по разным вопросам.

Представители этого знака бывают упрямыми и независимыми, но в целом готовы пойти на компромисс. А вот об их верности волноваться не стоит — такие мужчины не склонны к изменам и являются надежными супругами.

Читайте также: Названы самые богатые пары среди знаков зодиака

астрологимуж и женамужчины
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте