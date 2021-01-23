Крымские татары сочли слова Кравчука признанием полуострова российским

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, говоря о решении проблем в Крыму, фактически признал его российским. Такое мнение в субботу, 23 января, выразил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, депутат крымского парламента Чингиз Якубов.

По его словам, в словах Кравчука чувствуется ностальгия о потерянном Крыме, а также понимание того, что Украина в границах 2013 года больше не восстановится.

— Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации, — цитирует Якубова РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что крымские татары, жизнью которых интересовался Кравчук, имеют свою национальную телерадиокомпанию, газеты и радио.

Ранее представляющий Киев в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил желание посетить Крым. Однако он не считает, что поездка принесет ему «большое удовлетворение» и будет положительно встречена со стороны России.

Позже политик заявил, что его неправильно поняли. Он уточнил, что хотел бы увидеть произошедшие на полуострове перемены, но не хочет вызывать «кривотолков и разговоров», сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: «Если наберется политического мужества»: Поклонская ответила пожелавшему посетить Крым Кравчуку